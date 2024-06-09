Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки РФ потеряла более тысячи солдат: детали от Генштаба

За сутки РФ потеряла более тысячи солдат: детали от Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты несут потери на поле боя.

По состоянию на утро 9 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 518 560 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 518 560 (+1270) человек
  • танков ‒ 7869 (+26)
  • боевых бронированных машин ‒ 15131 (+26)
  • артиллерийских систем – 13593 (+60)
  • РСЗО – 1097 (+2)
  • средства ПВО ems ‒ 836 (+2)
  • самолетов – 357
  • вертолетов – 326
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10982 (+37)
  • крылатые ракеты ‒ 2277
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18562 (+78)
  • специальная техника ‒ 2253 (+5)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация