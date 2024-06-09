За сутки РФ потеряла более тысячи солдат: детали от Генштаба

По состоянию на утро 9 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 518 560 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 518 560 (+1270) человек

танков ‒ 7869 (+26)

боевых бронированных машин ‒ 15131 (+26)

артиллерийских систем – 13593 (+60)

РСЗО – 1097 (+2)

средства ПВО ems ‒ 836 (+2)

самолетов – 357

вертолетов – 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10982 (+37)

крылатые ракеты ‒ 2277

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 18562 (+78)

специальная техника ‒ 2253 (+5)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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