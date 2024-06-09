За сутки РФ потеряла более тысячи солдат: детали от Генштаба

Оккупанты несут потери на поле боя.
По состоянию на утро 9 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 518 560 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 518 560 (+1270) человек
- танков ‒ 7869 (+26)
- боевых бронированных машин ‒ 15131 (+26)
- артиллерийских систем – 13593 (+60)
- РСЗО – 1097 (+2)
- средства ПВО ems ‒ 836 (+2)
- самолетов – 357
- вертолетов – 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10982 (+37)
- крылатые ракеты ‒ 2277
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 18562 (+78)
- специальная техника ‒ 2253 (+5)
Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.
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