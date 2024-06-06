Неординарный способ: как оккупант пытался победить дрон ВСУ (видео)

Солдаты вражеской армии продолжают демонстрировать свою "сметку".
Так, оккупант пытался победить украинский дрон-камикадзе с помощью камней. Ожидаемо, что закончилось это для него довольно грустно.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Российский военнослужащий выбрал самый быстрый способ ликвидации из всех возможных, вступая в неравное сражение на открытой местности с операторами 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", — отметил он.
Напомним, по состоянию на утро 6 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 тысяч военнослужащих. За сутки уничтожены 1300 оккупантов.
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