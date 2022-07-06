Загинули мама, донька та бабуся: внаслідок чергових обстрілів Донеччини в мить не стало родини

Через бомбардування країною-агресоркою Донеччини четверо людей загинуло, серед них 17-річна дівчина, її мама та бабуся. Ще шестеро цивільних отримали мінно-вибухові та осколкові поранення.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур здійснюється досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - повідомили в офісі.

За даними слідства, 3-6 липня 2022 року армія РФ накрила артилерійським та мінометним вогнем з тимчасово окупованої території Горлівки, Торецька, Добропілля, Сіверська, Бахмута, села Північне Бахмутського району, Нью-Йорк, Новомаркове Костянтинівського району.

Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, господарські споруди, медичні та навчальні заклади.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ російська армія досягла піку своєї боєготовності і сильнішою вже не буде.

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