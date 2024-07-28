Загостряться бойові дії: астролог попередив українців про важкий серпень 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

Відомий астролог Влад Росс передбачив, що знакові події українців можуть очікувати у другій половині серпня.

"На небі складеться жорсткий квадрат Юпітера і Сатурна. У цей час може вибухнути нова війна або загостряться бойові дії, тож про жодне перемир'я не може бути й мови. Серпень буде тим місяцем, який розгорне ситуацію на фронті категорично і всі зрозуміють, що потрібно дотискати суперника – і з одного боку, і з іншого. Якусь подібність вирішення конфлікту ми побачимо лише 29 серпня, коли Венера увійде на знак Терезів – знак переговорів", - сказав він.

"Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен – це знак війни, Сатурн – повне охолодження. Я вважаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року, а остаточно - коли може завершитись цикл Юпітера, в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись", - додав він.

Раніше Влад Росс назвав ім'я жінки, яка може врятувати Україну. Більше про це читайте у новині.

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