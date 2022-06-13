Зеленський пояснив, чому затягується війна в Україні

Зеленський пояснив, чому затягується війна в Україні

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібна потужна наступальна зброя у війні проти російских окупантів.

За його словами, без цього озброєння війна лише затягується. Своєю чергою, це збільшує кількість жертв.

Про це заявив глава держави під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum.

Зеленський закликав "подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть, ненависть до людства".

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорити постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Затягується, і кількість жертв збільшується", - заявив Зеленський.

Також він закликав учасників форуму використати ще більше свого впливу, аби й так "суттєва допомога Україні стала ще більшою"

"Ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, нашу спільну безпеку, наше спільне культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями", - зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує від західних партнерів систем сучасної протиракетної оборони. За словами глави держави, постачання таких систем Україна просила у партнерів уже давно, однак досі їх і не отримала.

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