Зеленський про миротворців в Україні: вони мають бути на фронті, а не в столиці

Зеленський також підкреслив, що миротворча місія неможлива без участі Сполучених Штатів Америки.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності залучення миротворчого контингенту військ для підтримки безпеки на фронті разом зі Збройними силами України.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю для Bloomberg.

"Треба зрозуміти, що війська не будуть у столиці. У них не буде часу розслабитись. Бо я чув, що деякі союзники кажуть: гаразд, ми можемо бути в центрі (України – ред.). Ні, нам потрібно, щоб вони були на фронті з нашими людьми, адже це безпека,” – наголосив президент.

Зеленський також підкреслив, що миротворча місія неможлива без участі Сполучених Штатів Америки.

“По-перше, ніхто не ризикуватиме без США. По-друге, це може поділити НАТО, США, ЄС – це мета і ціль Путіна: розділити єдність. Якщо будуть лише європейці – насправді вони не мають сотень тисяч, не мають таких військ,” – заявив Зеленський.

Президент також додав, що українська армія залишається другою за чисельністю в Європі та налічує близько 800 тисяч військовослужбовців.

Крім того Володимир Зеленський наголосив, що Україна не поступиться своїми територіями в обмін на мир.