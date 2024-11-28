За словами Володимира Зеленського, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб президент Дональд Трамп не зміг закінчити війну.

Президент України Володимир Зеленський розповів, навіщо Путін погрожує "Орешніком".

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні до українців 28 листопада.

"Сьогодні в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність вбивати і руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що розмахувати своїм "Орешніком" зараз Путін може тільки для того, щоб зірвати зусилля новообраного президента Дональда Трампа, які точно будуть після інавгурації.

За словами Володимира Зеленського, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло – щоб він не зміг закінчити війну.

"Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії", – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що не варто слухати істеричні заяви Путіна про серію ударів "Орешніком", оскільки вони розраховані на пропагандистський ефект.

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