Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешником"

По словам Владимира Зеленского, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы президент Дональд Трамп не смог закончить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешникам".

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении к украинцам 28 ноября.

"Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты – свою готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. Более того, Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну", – сказал президент.

Зеленский отметил, что размахивать своим "орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия новоизбранного президента Дональда Трампа, которые точно будут после инаугурации.

По словам Владимира Зеленского, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось – чтобы он не смог закончить войну.

"Путин – единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас – это давление, чтобы впоследствии заставлять президента Америки идти на условия России", – подытожил глава государства.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не стоит слушать истерические заявления Путина о серии ударов "Орешником", поскольку они рассчитаны на пропагандистский эффект.

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