Зеленський розповів, яка модель буде використовуватися для відбудови України

Зеленський розповів, яка модель буде використовуватися для відбудови України

Україна пропонує світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату. Обсяг робіт колосальний.

Про це 23 травня під час онлайн виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за три місяці війни Україна отримала понад половину трильйона збитків. Зруйновані десятки тисяч об'єктів інфраструктури. Треба відбудовувати цілі міста та галузі.

“Ми пропонуємо спеціальну, історичну і вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів, або міст-партнерів, або компаній-партнерів буде можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою, або галузью. Велика Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб’єкти вже обрали для себе конкретний напрямок відбудови. Завдяки саме такій моделі, післявоєнна відбудова може стати швидкою, ефективною та якісною”, - наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він також додав, що це дозволить залучити найкращих у світі фахівців, а також стане найбільшою в Європі за весь час після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка.

Нагадаємо, що суд виніс вирок 21-річному російському військовому, який застрелив цивільного.

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