Зеленський відреагував на слова Медведєва про "знищення України"

Днями заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не змириться із самостійною державою на "своїх історичних територіях", тому саме існування України завжди буде приводом для відновлення військових дій.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News прокоментував чергову гучну заяву рупора Кремля Медведєва.

"Для мене нічого нового в тому, що ця людина сказала. Ця людина говорить те, що говорять, як то кажуть, у коридорах у Кремлі. Те, що Путін не готовий казати публічно поки що, він раніше говорив Жириновським, а сьогодні говорить Медведєвим, ще комусь. Це їх наратив. Вони з цим прийшли. На жаль, якщо в Сполучених Штатах хтось з кандидатів або з конгресменів це до кінця не розуміють, або є нерозуміння в Європі – Путін прийшов в Україну тому, що він вважає, що він прийшов до себе додому. Він не зняв свої солдатські сапоги. Він не вважає нас незалежною державою, не поважає наш суверенітет. Він живе з цим скрипом багато-багато років, і тут у нього з'явився шанс – окупувати нас і забрати як частину до Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, експерт пояснив заяву Медведєва і вказав, що про це думає Кремль.

Читайте також: