За слова експерта, Росія насичує особовим складом ті підрозділи, які сьогодні воюють.

Терорист Гіркін озвучив, що підготовка мобілізованих в Росії буде проводитися не за підрозділами в тилу, щоб потім вводити їх в бій, а методом насичення діючих підрозділів на фронті.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як краще готувати підрозділи — в бою чи на полігоні.

Зокрема, він категорично не погоджується з Гіркіним.

"Росія дійсно насичує особовим складом ті підрозділи, які сьогодні воюють. Це робиться тільки тому, що треба поповнювати втрати. Вони несуть величезні втрати в особовому складі і в техніці теж. Це видно зі зведень Генштабу. Справа в тому, що 50% — це обмежений боєздатний підрозділ, 70% — недієздатний підрозділ. Тобто ці російські підрозділи втрачають боєздатність", - каже Жданов.

За його словами, для того, щоб російські підрозділи не втрачали боєздатність, їх насичують мобілізованими.

"Там вже немає значення, чи передадуть вони досвід. В таких умовах ніхто досвід не передає. Єдине, що вони роблять — старослужбовці влаштовують «дідівщину», тобто мобілізованих випускають вперед і не дають їм втекти з поля бою під загрозою розстрілу на місці. Тут працює принцип «якщо не загинув, значить ще трохи поживеш", - зазначає експерт.

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Він додає, що принцип навчання підрозділів в тилу, що їх ретельно готують і вони приходять в бій вже навченими.

"Ймовірність того, що цей солдат розгубиться, мінімальна. Він психологічно і фізично готовий та навчений. Тому наші частини, які навчають інструктори на Заході, приходять готовими до бою. Саме цього боїться Росія. Тому вони риють окопи глибші та більше закопують танків. Також вони роблять цілі укріплювальні райони, бо розуміють, хто буде контратакувати ці позиції і хто буде звільнювати захоплені ними території — добре підготовлені і добре навчені війська», - резюмує Жданов.

Також військовий експерт проаналізував, як захищали аеропорти Києва у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

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