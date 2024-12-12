Знищення С-400 у Криму: як тепер окупанти прикриватимуть Керченський міст

Протягом одного тижня ЗСУ знищили два російські зенітні ракетні комплекси С-400, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Це однозначно вплине на захист Керченського мосту, адже в ешелонованій ППО створюється певний отвір.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо в ешелонованій обороні випадає якийсь елемент, відповідно з’являється пролом, який обов’язково потрібно чимось закривати.

"В такій ситуації можна просто зняти установку з якогось чергового НПЗ та пригнати до Криму. Зараз росіяни з Сирії так само роблять – є інформація, що вони ці комплекси звідти забирають тому, що там ніде їх використовувати", – розповів Плетенчук.

Він зауважив, що пускові установки не мають жодного сенсу без систем радіолокації, які дозволяють виявляти та супроводжувати цілі, тож можна побачити певну хронологію.

"Спочатку РЛС вийшли з ладу, а тепер ще якісь елементи. Та, звісно, все це пов’язано між собою і відновлювати їм це доволі складно. Нещодавно у РФ відбулися певні події – безпосередньо на підприємстві, яке, зокрема, бере участь в оснащенні цих комплексів.. Можна побачити таку планову роботу, комплексну щодо зменшення потенціалу противника", – каже речник.

Водночас Плетенчук наголосив, що замінити радіолокаційні станції дуже складно, адже батарея складається з багатьох "пускових", а РЛС на батарею – "штучний товар".

Нагадаємо, військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман раніше зазначав, що в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, розташовані 3-4 зенітно-ракетні комплекси. Проте їхнє виробництво обмежене санкціями та відсутністю деталей для комплектування.

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