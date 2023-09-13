ЗСУ добряче всипали окупантам на фронті: Генштаб назвав ворожі втрати

ЗСУ на фронті знищили ще 590 російських окупантів протягом 12 вересня, а також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 13 вересня.

За підрахунками українського Генштабу, втрати Росії в живій силі у війні проти України сягають вже близько 270 350 бійців.

Втрати Росії на 13 вересня

Ворожі втрати у війні проти Україні станом на 13 вересня:

танки – 4584 (+16),

бойові броньовані машини – 8792 (+14),

артилерійські системи – 5902 (+30),

РСЗВ – 766 (+2),

засоби ППО – 517 (+2),

літаки – 315 (+0),

гелікоптери – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),

крилаті ракети – 1455 (+0),

кораблі /катери – 19 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 8444 (+31),

спеціальна техніка – 884 (+3).

Російські втрати на 13 вересня / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знищили танки, артилерію і штаб окупантів! ЗСУ попрацювали на фронті

До слова, напередодні видання CNN повідомило, що російські війська знищили сотні одиниць техніки ЗСУ на фронті, які виявилась муляжами. Так, українські війська активно підміняють макетами гаубиці, танки та радари, щоб змусити ворога даремно витрачати дрони, ракети та снаряди.

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