ЗСУ мають просування у Донецькій області: деталі від аналітиків ISW

Збройні сили України просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута в Донецькій області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що українські сили просунулися на південь від Спірного. Один російський військовий блогер стверджував, що "туман війни" затьмарює ситуацію на північному сході від Бахмута біля Сіверська. Втім, з його слів, нібито немає жодних ознак великих наступальних операцій України чи Росії на цьому напрямку.

. Донеччина. Карта боїв .

Своєю чергою, українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового та Іванівського та на південний захід в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Опубліковані 29 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нібито просунулися на північний схід від Водяного, що 7 км на південний захід від Авдіївки.

Аналітики наголошують, що українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретиного, Новобахмутівки та Степового; на південний схід поблизу промзони; на південний захід біля Сіверного, Первомайського, Невельського.

Російські та українські війська 29 грудня продовжували позиційні бої на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бої тривали біля Мар'їнки та Новомихайлівки.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що у країнська війська протягом тижня просунулися в районі Бахмута. Наразі там тривають позиційні бої. Зокрема, ЗСУ незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

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