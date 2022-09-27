Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25

Дата публікації
Перегляди
684
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25

Фото: Національна гвардія України

Українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили у Херсонській області російський штурмовик Су-25.

Російський літак вдалось збити о 13:30. 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"27 вересня на Херсонщині, близько 13.30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні. 

Також 27 вересня ЗСУ збили три російських безпілотника. 

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія перед вторгненням до України мала значну перевагу в авіації. Але не змогла нею скористатися. А після значних втрат тепер взагалі обмежила її використання.

Читайте також:

Хаос і паніка в РФ: путінська імперія почала розвалюватися

Хаос і паніка в РФ: путінська імперія почала розвалюватися

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація