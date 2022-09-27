ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25

Українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили у Херсонській області російський штурмовик Су-25.
Російський літак вдалось збити о 13:30.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"27 вересня на Херсонщині, близько 13.30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
Також 27 вересня ЗСУ збили три російських безпілотника.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія перед вторгненням до України мала значну перевагу в авіації. Але не змогла нею скористатися. А після значних втрат тепер взагалі обмежила її використання.
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