Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонщини (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3483
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонщини (відео)

ЗСУ підняли перший прапор на лівобережжі Херсонщини / Колаж ТСН.ua

Українська влада наразі на коментувала, де був піднятий цей стяг.

Українські військові підняли перший національний прапор лівому березі Херсонської області і зафіксували цей момент на відео. 

Відповідний ролик з’явився в Мережі вдень 29 серпня.

На відео видно, як один з бійців ЗСУ закріплює український прапор на одній із будівель на лівобережжі Дніпра. Інший захисник на відео коментує, що неподалік видно Антонівський міст.

"Трансляція з лівого берега Дніпра. Он Антонівський міст там десь трішечки (видно – ред.). Це Анрюшка, я Іван. Ми тут знайшли випадково от такий прикольний флагшток на одній із будівель і вирішили… В нас "випадково" в Анрюхи в кишені опинився наш жовто-блакитний стяг і ми вирішили його вчепити на цей ось гарненький флагшток", – розповідає на відео боєць Іван.

Зауважимо, наразі українська влада та військові не публікували офіційних даних про те, де і коли був піднятий цей прапор.

"Он Антонівський міст там": ЗСУ підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини

"Он Антонівський міст там": ЗСУ підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини

До слова, у Генштабі ЗСУ 29 серпня повідомили про успіх українських військ у напрямку Вербового в Запорізькій області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3483
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація