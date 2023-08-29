ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонщини (відео)

Українська влада наразі на коментувала, де був піднятий цей стяг.

Українські військові підняли перший національний прапор лівому березі Херсонської області і зафіксували цей момент на відео.

Відповідний ролик з’явився в Мережі вдень 29 серпня.

На відео видно, як один з бійців ЗСУ закріплює український прапор на одній із будівель на лівобережжі Дніпра. Інший захисник на відео коментує, що неподалік видно Антонівський міст.

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"Трансляція з лівого берега Дніпра. Он Антонівський міст там десь трішечки (видно – ред.). Це Анрюшка, я Іван. Ми тут знайшли випадково от такий прикольний флагшток на одній із будівель і вирішили… В нас "випадково" в Анрюхи в кишені опинився наш жовто-блакитний стяг і ми вирішили його вчепити на цей ось гарненький флагшток", – розповідає на відео боєць Іван.

Зауважимо, наразі українська влада та військові не публікували офіційних даних про те, де і коли був піднятий цей прапор.

"Он Антонівський міст там": ЗСУ підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини

До слова, у Генштабі ЗСУ 29 серпня повідомили про успіх українських військ у напрямку Вербового в Запорізькій області.

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