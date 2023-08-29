Кого нізащо не візьмуть до армії — відповідь адвоката

Чому одним, не дивлячись на стан здоров’я, ставлять штамп “придатний”, а інші не можуть мобілізуватися?

Деяких осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, але хочуть служити, не беруть до армії. Однак це не єдина причина відмови. Українським законодавством заборонено мобілізувати осіб, які вчинили тяжкі злочини.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

“Бувають випадки психічних розладів. Як мобілізувати цю особу і хто буде нести відповідальність, якщо щось піде не так? Тому їх не мобілізують”, — говорить адвокат стосовно проблем зі здоров’ям.

Він наголосив, що треба пам’ятати, що українським законодавством заборонено мобілізувати осіб, які вчинили тяжкі злочини: “Якщо особа відбула покарання і вийшла на волю, у разі якщо вона вчинила до цього тяжкий злочин — корупційний злочин, умисне вбивство, крадіжка в особливо великих розмірах, шахрайство — ТЦК не має права цю особу мобілізувати, тому що це прямо заборонено законом”.

Ростислав Кравець додав, що у цих випадках законодавство, на жаль, у нас не врегульоване. “Я думаю, що законотворцями потрібно на ці випадки також звернути увагу”, — резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІХ чоловіків відправлять на війну?! Мобілізація в Україні: вся правда та міфи!

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили представницю військово-лікарської комісії, яка за хабар у дві тисячі доларів обіціяла надати відповідне рішення ВЛК для уникнення мобілізації.

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