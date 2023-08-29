Кого ни за что не возьмут в армию — ответ адвоката

Почему одним, не смотря на состояние здоровья, ставят штамп "пригодный", а другие не могут мобилизоваться?

Некоторые лица, имеющие проблемы со здоровьем, но хотят служить, не берут в армию. Однако это не единственная причина отказа. Украинским законодательством запрещено мобилизовать лиц, совершивших тяжкие преступления.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец.

“Бывают случаи психических расстройств. Как мобилизовать этого человека и кто будет нести ответственность, если что-то пойдет не так? Поэтому их не мобилизуют”, — говорит адвокат по поводу проблем со здоровьем.

Он подчеркнул, что надо помнить, что украинским законодательством запрещено мобилизовать лиц, совершивших тяжкие преступления: “Если лицо отбыло наказание и вышло на свободу, в случае если он совершил к этому тяжкое преступление — коррупционное преступление, умышленное убийство, воровство в особо больших размерах, мошенничество — ТЦК не имеет права это мобилизовать, потому что это прямо запрещено законом”.

Ростислав Кравец добавил, что в этих случаях законодательство, к сожалению, у нас не урегулировано. "Я думаю, что законодателями нужно на эти случаи также обратить внимание", — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕХ мужчин отправят на войну?! Мобилизация в Украине: вся правда и мифы!

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили представительницу военно-врачебной комиссии, которая за взятку в две тысячи долларов обещала предоставить соответствующее решение ВЛК во избежание мобилизации.

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