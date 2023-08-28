Росіяни можуть опинитись в оточенні на Херсонщині — експерт

Після знищення Чонгарського та Генічеського мостів у росіян залишиться лише один шлях – через Армянськ.

Російські загарбники дуже ризикують опинитися в оточенні на Херсонщині, коли українські захисники звільнятимуть лівобережжя області.

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Таку думку в етері телеканалу FREEДОМ висловив військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, коментуючи відповідну заяву голови ГУР МО Кирила Буданова.

"Якщо ми подивимося, куди рухається українська армія, з якою метою, одна з цих цілей – перерізання наземного коридору. Але тут відбулося б ще одне перерізання. Тобто цей суцільний театр воєнних дій, який триває від Харківської області аж до Криму, був би розрізаний на два різні театри воєнних дій, які умовно можна було б назвати Кримським і Донбаським. Так ось під час розв’язання питання поділу цих двох театрів воєнних дій українська армія отримала б можливість узяти в полон дуже багато російських військовослужбовців, тому що, наприклад, у Херсонській області ті російські війська, які перебувають у Херсонській області, дуже сильно ризикують опинитися в оточенні", – пояснив експерт.

Водночас він зауважив, що якщо театр воєнних дій буде розрізаний, наприклад, під час виходу до Мелітополя Запорізької області, то логістичні ланцюжки російських окупаційних військ на півдні дуже сильно страждатимуть. Після знищення Чонгарського та Генічеського мостів у росіян залишиться лише один шлях – через Армянськ.

"Під час проведення операції ще з правобережжя Херсонської області там може створитися дуже складна ситуація з точки зору військовополонених для Росії. Я думаю, що кількість тих, хто добровільно здався, буде навіть більшою", – резюмував Самусь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ пояснили, які переваги надає звільнення Роботиного.

Крім того, ми раніше інформували, що російським окупантам після звільнення Токмака Запорізької області буде складніше тримати оборону, оскільки там не такі щільні оборонні споруди, а здебільшого – лише блокпости.

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