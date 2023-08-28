Россияне могут оказаться в окружении на Херсонщине — эксперт

После уничтожения Чонгарского и Генического мостов у россиян останется только один путь – через Армянск.

Российские захватчики очень рискуют оказаться в окружении на Херсонщине, когда украинские защитники будут освобождать левобережье области.

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Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, комментируя соответствующее заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова.

"Если мы посмотрим, куда движется украинская армия, с какой целью, одна из этих целей – перерезание наземного коридора. Но здесь произошло бы еще одно перерезание. То есть этот сплошной театр военных действий, который продолжается от Харьковской области аж до Крыма, был бы разрезан на два разных театра военных действий, которые условно можно было бы назвать Крымским и Донбасским.Так вот при решении вопроса разделения этих двух театров военных действий украинская армия получила бы возможность взять в плен очень много российских военнослужащих, потому что, например, в Херсонской области те российские войска, которые находятся в Херсонской области, очень сильно рискуют оказаться в окружении", – объяснил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что если театр военных действий будет разрезан, например, при выходе к Мелитополю Запорожской области, то логистические цепочки российских оккупационных войск на юге будут очень сильно страдать. После уничтожения Чонгарского и Генического мостов у россиян останется только один путь – через Армянск.

"Во время проведения операции еще с правобережья Херсонской области там может создаться очень сложная ситуация с точки зрения военнопленных для России. Я думаю, что количество добровольно сдавшихся будет даже больше", – резюмировал Самусь.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ объяснили, какие преимущества дает освобождение Роботино.

Кроме того, мы ранее информировали, что российским оккупантам после освобождения Токмака Запорожской области будет сложнее держать оборону, поскольку там не такие плотные оборонительные сооружения, а в основном только блокпосты.

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