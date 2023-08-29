ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонщины (видео)

Украинские власти пока не комментировали, где был поднят этот флаг.

Украинские военные подняли первый национальный флаг на левом берегу Херсонской области и зафиксировали этот момент на видео.

Соответствующий ролик появился в Сети днем 29 августа.

На видео видно, как один из бойцов ВСУ закрепляет украинский флаг на одном из зданий на левобережье Днепра. Другой защитник на видео комментирует, что неподалеку виден Антоновский мост.

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"Трансляция с левого берега Днепра. Он Антоновский мост там где-то немножко (видно – ред.). Это Анрюшка, я Иван. Мы здесь нашли случайно вот такой прикольный флагшток на одном из зданий и решили… У нас "случайно" у Анрюхи в кармане оказался наш желто-голубой флаг и мы решили его зацепить на этот вот хорошенький флагшток", – рассказывает на видео боец Иван.

Заметим, что украинские власти и военные не публиковали официальных данных о том, где и когда был поднят этот флаг.

"Он Антоновский мост там": ВСУ подняли первый флаг на левом берегу Херсона

К слову, в Генштабе ВСУ 29 августа сообщили об успехе украинских войск в направлении Вербового в Запорожской области.

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