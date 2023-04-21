ЗСУ показали момент знищення російського танка (відео)

Українські захисники з 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка знищили танк російських загарбників на донецькому напрямку.

Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Третя Сила.

На записі можна роздивитись як український боєприпас влучає у бронемашину російських загарбників. В результаті вдалої роботи танк був знищений.

"На Донецькому напрямку українські захисники демілітаризували рашистський танк. 59 ОМПБр", - йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові знищили пʼять загарбників попаданням дрону-камікадзе у вантажівку, біля якої стояли російські солдати.

Крім того, ми раніше інформували, що від 24 лютого 2022-го до 21 квітня 2023-го ЗСУ знищили 185 050 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 630 військових.

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