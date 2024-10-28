ЗСУ просунулися на Курщині, а росіяни тиснуть на Донбасі - ISW

Сили оборони України мали успіх у Курській області. Водночас фіксується просування військ РФ у Донецькій області в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 26 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Ольговки (на схід від Коренево) та на схід від Колмакова (на схід від Суджі).

Російські джерела ISW, зокрема Міноборони РФ, стверджували 27 жовтня, що ЗСУ атакували поблизу Зеленого Шляху, Новоіванівки, Дар'їно, Нижнього Клину, Погребків, Миколаєво-Дар'їно та біля н.п. Плехове.

На Покровському напрямку війська РФ продовжили наступ у районі міста Селидове.

На геолокаційних кадрах від 27 жовтня видно, як окупанти піднімають триколор над будівлею Селидівської міської ради, що може вказувати на те, що загарбники просунулися до центру населеного пункту.

Декілька російських воєнкорів стверджували, що війська РФ начебто захопили та здійснюють зачистку в усьому Селидові, хоча експерти ISW ще не отримали підтвердження того, що росіяни діють у західній частині міста.

Геолокаційні кадри від 27 жовтня також показують, що російські окупанти просунулися на південь від Вишневого (на захід від Селидового).

Раніше стало відомо, що росіяни окупували місто Гірник Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.

Читайте також: