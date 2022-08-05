ЗСУ тримають під вогневим контролем будь-які переправи окупантів на Херсонщині

Російські окупанти намагаються відремонтувати пошкоджений Антонівський міст у Херсоні, однак ЗСУ тримають його під вогневим контролем.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються збудувати альтернативні переправи через Дніпро біля Херсона, однак і вони стають цілями ЗСУ.

Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що Україна має "таку зброю, яка дозволяє влучати у вибрану ціль".

"Їх (окупантів - ред.) намагання (поремонтувати Антонівський міст - ред.) зрозуміле, бо вони хоч щось та мають робити, щоб хоча б заспокоїти свої нерви. Вони намагаються навести понтонні переправи альтернативні, але й ці об'єкти також потрапляють під вогневий контроль, бо ми маємо таку зброю, яка дозволяє влучати у вибрану ціль", - заявила Гуменюк.

Вона підкреслила, що українські бійці "можуть, не руйнуючи інфраструктуру, руйнувати плани ворога".

Зазначимо, на тимчасово захоплених територіях півдня України розгортається активний партизанський рух, і вже на сьогодні дії його спротиву є досить результативними. Так, невдовзі можна буде побачити результати спільних дій партизанів та Сил оборони півдня.

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