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ЗСУ упродовж доби знищили 9 ворожих повітряних цілей: що саме

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ЗСУ упродовж доби знищили 9 ворожих повітряних цілей: що саме

За минулу добу, 30 квітня, ЗСУ знищили дев'ять повітряних цілей окупантів.

Зокрема, протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 та 7 БПЛА російських військ.

Про це повідомили у пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ.

"Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців", – йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що Су-25 окупантів збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".

"Українці все швидко освоюють і максимально ефективно застосовують. Така вже затята натура!" – підсумували у Повітряних силах.

© Командування Повітряних Сил ЗСУ
Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, що російський військовий літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції.

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