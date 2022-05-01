ЗСУ упродовж доби знищили 9 ворожих повітряних цілей: що саме

За минулу добу, 30 квітня, ЗСУ знищили дев'ять повітряних цілей окупантів.
Зокрема, протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 та 7 БПЛА російських військ.
Про це повідомили у пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ.
"Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців", – йдеться в повідомленні.
Командування зазначає, що Су-25 окупантів збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".
"Українці все швидко освоюють і максимально ефективно застосовують. Така вже затята натура!" – підсумували у Повітряних силах.
Нагадаємо, що російський військовий літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції.
Читайте також:
- Сили ООС відбили дев’ять атак окупантів, знищили два літаки і ще десятки їхньої техніки
- У Білорусі досі стоять російські ракети: Генштаб попереджає про можливі провокації у прикордонних територіях
- У ЗСУ розкрили особу легендарного "Привида Києва": ким виявився український супергерой