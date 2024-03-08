ЗСУ влаштували успішну контратаку в районі Авдіївки: аналіз ISW

Російські так звані військкори заявили, що поблизу Бердичів українські сили витіснили загарбників з невизначених позицій.

Українські війська 7 березня здійснили успішну контратаку поблизу Бердичів, що на північний захід від Авдіївки. ЗСУ витіснили російських окупантів з невизначених позицій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви російських воєнних блогерів.

У звіті інституту вказано, що 7 березня в районі Авдіївки тривали позиційні бої. Російські мілітарі-блогери стверджували, що українські війська успішно контратакували поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і витіснили окупантів з невизначених позицій. Водночас в ISW вказали, що не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Тоненьке та Орлівки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що російські війська зосереджують наступальні дії в напрямку Тоненького.

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За даними Інституту вивчення війни, поблизу Степового та Бердичів діють підрозділи 25-ї та 30-ї мотострілецьких бригад РФ, підрозділи 114-ї ОМСБр (1-а "ДНР").

Повідомляється, що армійський корпус "ДНР" і 55-а мотострілецька бригада діють поблизу Тоненького. А російські підрозділи 1-ї мотострілецької бригади і 35-ї мотострілецької бригади діють між Тоненьким та Водяним, що на південний захід від Авдіївки.

Нагадаємо, напередодні експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що ЗСУ змогли вибити окупантів із Тоненького під Авдіївкою.

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