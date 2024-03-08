ВСУ устроили успешную контратаку в районе Авдеевки: анализ ISW

Российские так называемые военкоры заявили, что вблизи Бердичев украинские силы вытеснили захватчиков с неопределенных позиций.

Украинские войска 7 марта осуществили успешную контратаку вблизи Бердичев, к северо-западу от Авдеевки. ВСУ вытеснили российских оккупантов с неопределенных позиций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских военных блогеров.

В отчете института указано, что 7 марта в районе Авдеевки продолжались позиционные бои. Российские милитари-блогеры утверждали, что украинские войска успешно контратаковали вблизи Бердичев (к северо-западу от Авдеевки) и вытеснили оккупантов с неопределенных позиций. В то же время в ISW указали, что не наблюдали визуального подтверждения этого заявления.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Степного и Бердичев; к западу от Авдеевки возле Тоненького и Орловки; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что российские войска сосредотачивают наступательные действия в направлении Тоненького.

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По данным Института изучения войны, вблизи Степного и Бердичев действуют подразделения 25-й и 30-й мотострелковых бригад РФ, подразделения 114-й ОМСБр (1-я "ДНР").

Сообщается, что армейский корпус "ДНР" и 55-я мотострелковая бригада действуют близ Тоненького. А российские подразделения 1-й мотострелковой бригады и 35-й мотострелковой бригады действуют между Тоненьким и Водяным, юго-западнее Авдеевки.

Напомним, накануне эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что ВСУ смогли выбить оккупантов из Тоненького под Авдеевкой.

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