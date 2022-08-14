ЗСУ за вихідні "приземлили" кілька вертольотів Ка-52, якими росіяни обстрілювали Україну

Два розвідувально-ударних вертольоти Ка-52 армії країни-терористки РФ вдалося збити українським силам за ці вихідні.
Якісну роботу продемонстрували підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Про це інформує Угруповання Об'єднаних сил в Facebook.
"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Росії зламали телебачення і транслювали дані про втрати з кадрами знищеної техніки (відео).
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