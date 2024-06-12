ЗСУ знову вдарили по російській ППО в Криму: що знищено

Групового ракетного удару зазнали ворожий зенітний ракетний дивізіон С-300 та два дивізіони С-400.

Українські війська в ніч проти 12 травня знову атакували російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в окупованому Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Цього разу українські захисники завдали групового ракетного удару по одному російському зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік від Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.

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Підтверджено влучання в районах цілей. Так, вдалося знищити два радари комплексів С-300 та С-400. Наразі уточнюється інформація щодо третього радару.

Також була зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення російських зенітних ракетних дивізіонів.

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Нагадаємо, в ніч проти 10 червня Сили оборони України також завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, і – по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

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