“Чорна смерть” у моторі: як неправильна їзда руйнує автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

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Часті короткі поїздки містом та повільна їзда можуть коштувати водіям тисячі гривень на ремонт. Експерти компанії Bumper попереджають: така експлуатація авто призводить до накопичення вуглецевих відкладень — явища, яке в середовищі механіків отримало назву «чорна смерть» двигуна.

Про це пише Еxpress.

Як зазначають фахівці, при поїздках на низьких обертах мотор не встигає прогрітися до температури, необхідної для згоряння залишків пального. Це спричиняє осідання сажі у клапанах, поршнях і навіть вихлопній системі. З часом це може призвести до повного заклинювання двигуна, що потребуватиме заміни агрегату — витрати сягатимуть десятків тисяч гривень.

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Особливо це актуально для жителів міст, які рідко виїжджають на трасу або використовують авто лише для коротких поїздок. Представники Автомобільної асоціації наголошують: регулярний тижневий пробіг на високих швидкостях автомагістраллю допомагає прочистити сажевий фільтр дизельних авто (DPF) та підтримати стабільну роботу двигуна.

«Якщо ви бачите, що загорілася лампочка сажевого фільтра, не ігноруйте це. Проста поїздка на довгу відстань із високою швидкістю може запобігти дорогому ремонту», — радять технічні фахівці Redex Additives.

Механіки також наголошують, що сучасні двигуни розраховані на періодичне функціонування на підвищених обертах. Це не лише запобігає накопиченню відкладень, а й покращує мастило та циркуляцію пального в системі.

У разі ігнорування попереджень авто може перейти в так званий «аварійний режим», що обмежує швидкість до 64 км/год, а витрати на пальне та обслуговування зростуть у рази.

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Тож якщо ви хочете уникнути серйозної поломки, експерти радять регулярно давати мотору «подихати» на трасі. Це не лише зекономить гроші, а й значно подовжить життя вашого авто.

Нагадаємо, різкий скрип або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Але насправді не все так страшно.

У більшості випадків скрипіння — це не пошкодження, а наслідок банального забруднення.

Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожнє парковання або пряму ділянку дороги, — розженіть авто до 60–70 км/год і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити наліплий бруд і повернути тишу на поворотах.

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