Затримань зарплат військовим не буде: Рада ухвалила зміни до бюджету

Голосування у Верховній Раді / © УНІАН

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Верховна Рада України 31 липня ухвалила законопроєкт №13573 про зміни до державного бюджету 2025 року, який передбачає лише збільшення видатків на сектор оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент підтримав за основу та в цілому законопроєкт №13573: за рішення проголосували 332 народні обранці. Документ передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з них:

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115 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони;

216 млрд грн — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів,

решта — інші потреби війська.

Результати голосування за зміни до бюджету / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, Железняк ще у травні заявляв, що Україні не вистачає 400 млрд грн на оборонні видатки, тому уряду та парламенту та доведеться внести зміни до держбюджету.

Раніше 31 липня міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв про ризик заборгованості по зарплатах військових, якби Рада цього дня не ухвалила зміни до бюджету.