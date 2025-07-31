Задержек зарплат военным не будет: Рада приняла изменения в бюджет

Голосование в Верховной Раде / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Верховная Рада Украины 31 июля приняла законопроект №13573 об изменениях в государственный бюджет 2025 года, который предусматривает лишь увеличение расходов на сектор обороны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №13573: за решение проголосовали 332 народных избранника. Документ предусматривает увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из них:

Реклама

115 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны;

216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов,

остальное — другие нужды войска.

Результаты голосования за изменения в бюджет / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, Железняк еще в мае заявлял, что Украине не хватает 400 млрд грн на оборонные расходы, поэтому правительству и парламенту и придется внести изменения в госбюджет.

Ранее 31 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял о риске задолженности по зарплатам военных, если бы Рада в этот день не приняла изменения в бюджет.