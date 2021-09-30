Ford проведе масштабну відкличну кампанію трьох моделей кросоверів

Усього буде проведено два відгуки.

Ford Motor Co. ухвалив рішення провести дві відкличні компанії трьох моделей кросоверів.

Про це повідомляє Consumer Reports.

Так, один відгук зачіпає 228 297 кросоверів Explorer , Lincoln Corsair і Lincoln Aviator 2020-21 модельного року, оснащених камерами кругового огляду. У компанії відзначили, що відеовихід цих камер може вийти з ладу, що може привести до відсутності зображення і, таким чином, збільшить ризик аварії.

Дилери були повідомлені про проблему нещодавно. Компанія заявила, що власники автомобілів будуть повідомлені поштою в період від 7 до 14 жовтня. За словами Ford, дилери оновлять програмне забезпечення модуля обробки зображень автомобіля.

У звіті про відкликання з безпеки, поданому в NHTSA, Ford заявляє, що з відкликанням були пов’язані дві аварії. Повідомлень про травми не надходило, йдеться в повідомленні компанії. У цьому ж повідомленні йдеться, що компоненти були зроблені Magna Electronics.

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Інший же відгук, який стосується автомобілів 2011-13 років, пов’язаний з проблемами в підвісці. Ford сказав, що автомобілі можуть бути оснащені деталлю поперечного шарніра, яка може заклинювати. За словами автовиробника, це може привести до поломки підвісної частини важеля задньої підвіски автомобіля.

Листи з повідомленням власників повинні бути надіслані поштою в період від 1 до 5 листопада. В рамках відкликання дилери перевірять деталь на несправність. Якщо буде знайдено якийсь дефект, дилер за необхідності замінить цю деталь, поворотний "кулак" або "палець". У звіті про відкликання з безпеки, поданому в NHTSA, компанія запевняє, що не знає про будь-які нещасні випадки або травми, пов’язаних з відкликанням.

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