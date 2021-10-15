Mitsubishi продемонструвала дизайн оновленої версії Outlander

Вже незабаром її повністю презентують.

Mitsubishi представила зовнішній та внутрішній дизайн гібридної версії нового покоління Outlander перед його офіційною прем’єрою, яка запланована на 28 жовтня.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електрифікований позашляховик виглядає майже ідентично варіанту з ДВЗ, за винятком спеціальних значків на передніх дверях і дверях багажника, а також додаткового порту для зарядки.

Outlander отримав 20-дюймові легкосплавні диски і має фірмову передню частину Dynamic Shield з подвійними фарами та хромованою решіткою радіатора. Автомобіль доступний у 10 кольорах та з чорним дахом.

carscoops.com

Всередині встановлені 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 9-дюймовий інформаційно-розважальний сенсорний екран. Незважаючи на додаткові батареї, машина все ще стандартно поставляється з трьома рядами сидінь.

Mitsubishi ще не оголосила специфікації гібридного силового агрегату, який поєднуватиме бензиновий двигун з двома електродвигунами та більший акумулятор у порівнянні з попередником.

Нова модель також матиме оновлену версію системи Super-All Wheel Control, що пропонує покращену керованість та безпеку в будь-яких погодних умовах, а також сім режимів водіння, включаючи Power для максимального прискорення та Eco для підвищення ефективності.

Після прем’єри Mitsubishi Outlander дебютує на японському ринку в середині грудня, а в США – у другій половині 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Mitsubishi розповіла про особливості нового покоління їхнього популярного позашляховика.

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