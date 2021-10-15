Mitsubishi продемонстрировала дизайн обновленной версии Outlander

Уже вскоре ее полностью представят.

Mitsubishi представила внешний и внутренний дизайн гибридной версии нового поколения Outlander перед его официальной премьерой, которая запланирована на 28 октября.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электрифицированный внедорожник выглядит почти идентично варианту с ДВС, за исключением специальных значков на передних дверях и двери багажника, а также дополнительного порта для зарядки.

Outlander получил 20-дюймовые легкосплавные диски и имеет фирменную переднюю часть Dynamic Shield с двойными фарами и хромированной решеткой радиатора. Автомобиль доступен в 10 цветах и с черной крышей.

carscoops.com

Внутри установлены 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 9-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран. Несмотря на дополнительные батареи, машина все еще стандартно поставляется с тремя рядами сидений.

Mitsubishi еще не объявила спецификации гибридного силового агрегата, который будет сочетать бензиновый двигатель с двумя электродвигателями и больший аккумулятор по сравнению с предшественником.

Новая модель также будет иметь обновленную версию системы Super-All Wheel Control, которая предлагает улучшенную управляемость и безопасность в любых погодных условиях, а также семь режимов вождения, включая Power для максимального ускорения и Eco для повышения эффективности.

После премьеры Mitsubishi Outlander дебютирует на японском рынке в середине декабря, а в США — во второй половине 2022 года.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi рассказала об особенностях нового поколения их популярного внедорожника.

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