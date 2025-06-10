Uber запроваджує безпілотні авто: люди їздитимуть у таксі без водія

Автономні авто

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Uber та Wayve починають тестувати повністю безпілотні авто на дорогах Лондона. Це важливий крок у розвитку автономного водіння, оскільки випробування пройдуть у складному міському середовищі.

Про це повідомляє Interfax-Україна.

Співпраця з урядом та виклики лондонських доріг

Для запуску тестів Wayve та Uber співпрацюватимуть з урядом Великої Британії та організацією Transport for London, яка відповідає за транспортну систему міста. Це партнерство необхідне для отримання всіх необхідних дозволів.

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Як зазначають компанії у своєму пресрелізі, Лондон та інші міста Великої Британії представляють собою унікальне та складне середовище для водіння. Його дорожнє планування та правила дорожнього руху суттєво відрізняються від умов у США, де досі проводилася більшість глобальних випробувань. Це означає, що досвід, отриманий у Великій Британії, стане надзвичайно цінним для адаптації технології автономного водіння до використання в містах по всьому світу.

Терміни запуску та перспективи

Точний термін початку випробувань поки не розголошується, проте компанії обіцяють надати детальнішу інформацію в найближчі місяці. Міністр транспорту Великої Британії Гейді Александер підкреслила, що уряд активно підтримує запуск пілотних проєктів безпілотних автомобілів, націлюючись на весну 2026 року для їх повноцінного старту.

На тлі цих новин, акції Uber демонструють позитивну динаміку. На попередній сесії у вівторок котирування компанії зросли на 0,8%. З початку поточного року ринкова вартість Uber підскочила на 44%, досягнувши 182 мільярдів доларів, що значно перевищує зростання фондового індексу S&P 500 на 2% за той же період.

Такі технології в Україні з’являться нескоро. Раніше повідомлялося, компанія Waymo, яка належить Google, почала тестувати свої безпілотні автомобілі у Сан-Франциско, США. Для випробування машин залучають місцевих жителів. Тестування буде відбуватися у місцевості з пагорбами, тролейбусами, велосипедами та вузькими вуличками, що дозволить оцінити, як авто їде без водія.

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