Армія РФ вбила ракетою 6-річного Борю, який мріяв про кінець війни: що відомо

6-річний Борис, якого вбили росіяни / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці про 6-річного Бориса Зінченка, якого днями в одному з сіл на Сумщині вбила російська ракета.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua керівниця дитячого садочку Олена Барабан, вихованцем якого був цей хлопчик, він був єдиною дитиною в родині, запам’ятався колективу як допитлива та усміхнена дитинка.

«До садочка Боречка ходив кожного дня. Хлопчик приймав участь у всіх наших заходах, був дуже гарною дитиною. В той день батько його забрав в обідній час, вони поїхали по своїх справах. Ввечері стало відомо, що сталася трагедія. Можу додати, що їхня родина готувалась до випускного, хлопчик був у старшій групі, вже збирався йти до школи. Мріяв про те, щоб скоріше закінчились бомбардування та війна. Старші дітки вже все розуміють…», — розповіла нам Олена Барабан.

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Очільниця старостинського округу, де сталася трагедія, Олена Сітало, в коментарі для ТСН.ua розповіла, що разом з дитиною отримали смертельні поранення ще двоє людей — 20-річна дівчина та 41-річний чоловік, які в той момент перебували в центрі села.

«Цей хлопчик жив, радів, бешкетував…Цей прильот був першим з такими наслідками, до цього якось обходилось. Також постраждали ще четверо діток шкільного віку, які грались в той момент біля подвір’я, постраждав також хлопчина 1999 року народження, він перебуває в реанімації, бореться за життя, оголошено збір коштів, щоб допомогти. Наші люди молодці, дуже активно допомагають», — розповіла нам староста округу.

Нагадаємо, росіяни напередодні обстріляли передмістя Сум. На місці трагедії загинуло троє людей.