Авіатрощі на Житомирщині та Донеччині: експерти з’ясували причини

Відомо, що обидва літаки були справними.

Нещодавно сталось дві авіакастрофи — у Житомирській області розбились два літаки, на Бахмутському напрямку — гелікоптери. Про причини вже відомо, залишилося з’ясувати деталі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

“Експерти Інституту провели зняття інформації з бортових самописців “чорних скриньок” з літальних апаратів. Причини ми вже розуміємо, знаємо, що сталося. Зараз завершуємо з’ясовувати всі деталі в повній мірі, працює комісія експертів і залучених спеціалістів”, — зазначив експерт.

“Також з’ясовуємо і те, що сталось з парашютами під час катапультування. Поки можемо сказати, що обидва літаки були справними, однак внаслідок аварії в обох літаків виникли пошкодження, несумісні з можливістю продовження польоту”, — резюмував він.

Нагадаємо, кінець літа видався чорним для наших авіаторів — 25 серпня, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ. А 29 серпня, на Бахмутському напрямку в Донецькій області сталася авіакатастрофа з двома гелікоптерами МI-8 військової авіації. Загинули шестеро військових із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

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