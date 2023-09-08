Авиатрощи на Житомирщине и Донбассе: эксперты выяснили причины

Известно, что оба самолета были исправны.

Недавно произошло две авиакастрофы — в Житомирской области разбились два самолета, на Бахмутском направлении — вертолеты. О причинах уже известно, осталось узнать детали.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Эксперты Института провели снятие информации с бортовых самописцев черных ящиков с летательных аппаратов. Причины мы понимаем, знаем, что произошло. Сейчас завершаем выяснять все детали в полной мере, работает комиссия экспертов и привлеченных специалистов”, — отметил эксперт.

“Также выясняем и то, что произошло с парашютами во время катапультирования. Пока можем сказать, что оба самолета были исправны, однако в результате аварии у обоих самолетов возникли повреждения, несовместимые с возможностью продолжения полета», — резюмировал он.

Напомним, конец лета выдался черным для наших авиаторов — 25 августа, во время выполнения боевого задания в небе близ Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил ВСУ. А 29 августа, на Бахмутском направлении в Донецкой области произошла авиакатастрофа с двумя вертолетами МI-8 военной авиации. Погибли шесть военных из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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