Чи закінчиться війна до кінця 2025 року: експерт назвав умову

Війна може не завершитись ні в 2024, ні навіть до кінця 2025 року. Але є умова, яка здатна звести просування окупантів нанівець.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я не думаю, що війна закінчиться до кінця 2025 року. У мене є сумніви щодо цього", - каже Коваленко.

Але додає: "Можу сказати так: до кінця 2025 року у путінської армії закінчиться механізований ресурс. Саме наприкінці 2025 року, на початку 2026 року у російських окупантів буде велика механізована криза. Вони не будуть мати достатньо можливостей своїм військово-промисловим комплексом компенсувати ті втрати, які будуть нести. Тому для нас дуже важливо протриматись ці півтора роки. Не тільки протриматись, а й зберегти той рівень інтенсивності ведення бойових дій, рівень нанесення пошкоджень ворогу, зменшуючи його потенціал, щоб окупанти несли механізовані втрати. Про їхній людський ресурс ми знаємо, що вони можуть набирати його де завгодно та скільки завгодно, а от коли в них не буде механізованої компоненти, то тоді у них буде повноцінна криза".

Коваленко не виключає, що за такого сценарію Росія буде намагатись збирати техніку по світу, прохаючи у дружніх їй країнах.

"Можливо, спробують. Але вони не зможуть компенсувати ті потреби, які в них будуть виникати кожного місяця. Кожного місяця вони втрачають стільки танків, скільки є в середньостатистичній африканській країні. Наприклад, до початку громадянської війни в Судані була одна з найбільших танкових армій в Африці. У них було більше 1 тис. танків. Але вони потрібні самому Судану, тому він не віддасть всі Росії. А тисяча танків – це кількість на три місяці бойових дій", - каже аналітик.

За його прогнозами, західні партнери продовжать і надалі допомагати Україні.

"Нам в допомозі не будуть відмовляти. Будуть виникати різні геополітичні явища. Такі, як це було з Конгресом США в 2023-2024 році, але, в принципі рівень підтримки найближчим часом не зменшиться", - резюмує експерт.

Раніше повідомлялось про те, що партизани знайшли склад техніки, яку Росія готує кинути у Харківську область.

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