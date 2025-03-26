Чи закінчиться війна в Україні 2025 року: Жданов відповів

Деякі українці сподіваються, що після завершення перемовин в Ер-Ріяді війна в Україні закінчиться. Однак навіть про тимчасове перемир’я або про припинення атак по енергетиці з Росією домовитися неможливо.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

Противник уже погодився на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, водночас не припиняв обстріли ні на день.

“І вони будуть продовжувати. Зараз Росія починає розгортати, особливо на базі Курської області, новітню інформаційну кампанію з дискримінації нашої держави і Сил оборони. Нібито ми там звірства робили, все розграбували, повбивали, зґвалтували і таке інше. І я думаю, що таке буде не лише стосовно Курська. Росія зараз у всьому світі знову кричатиме”, – каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що у очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова розповіли, коли Кремль планує закінчити війну. Інакше Москва ніколи не зможе наздогнати рівень США і Китаю.

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