Чи зможе Росія “взяти” Харківщину: військовий оцінив

Росіянам навряд чи вдастся взяти Харківщину. Для цього їм щонайменше потрібно вийти до річки та форсувати її, а це дуже важко.

Таку думку в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній висловив колишній монах Аристарх московського патріархату, громадський активіст, кілер, а нині військовий, який став на захист України.

“Ну, по-перше, якщо брати наш напрямок, у нас є річка. Хороша, серйозна річка. Ну, її дуже важко форсувати буде. Ще до неї треба вийти”, — каже військовий.

За словами Аристарха, його смішать перехопленні розмови росіян, де вони обіцяють своїм рідним “взяти” Куп’янськ, одразу Харків і звідти піти на Київ.

“Коли читаєш перехоплення п*дарів, можна просто оборжатися інколи. Він свої курці розказує, що от ми зараз візьмемо Куп'янськ, з Куп'янська ми одразу на Харків, і звідти на Київ. І ти думаєш, бл*дь, чувак, відкрий хоча б мапу, подивись, де знаходиться Куп'янськ, де знаходиться Харків, і ти з Куп'янська одразу в Харків. Прямо одразу”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Монах-військовий Аристарх: на цій війні Бог точно за нас! Кордони 91-го будуть не військовим шляхом!

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