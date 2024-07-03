Королева Летиція у новій сукні, а її дочка у смугастому сарафані: королівська родина на церемонії в Сарагосі

Королівська родина Іспанії сьогодні була присутня у повному складі на заході у Сарагосі.
Король Філіп VI, королева Летиція, спадкова принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали церемонію вручення королівських посад у Військовій академії Сарагоси, де навчається принцеса Леонор, і яку свого часу закінчував король Філіп.
У Instagram іспанської королівської родини показали, як король призначає принцесу Астурійську кадетом-прапорщиком армії та нагороджує її Великим хрестом за військові заслуги з білим значком. На цьому спадкоємиця завершує перший із трьох років військової підготовки.
Королева Летиція приїхала на церемонію у білій сукні у квітковий принт від французького бренду Maje, розпустила волосся, зробила макіяж та одягла квіткові золоті сережки від майоркської дизайнерки Гелени Ніколау.
Інфанта Софія була цього дня одягнена у білу сукню у горизонтальну та вертикальну смужку, дівчина розпустила волосся та зробила легкий макіяж.
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