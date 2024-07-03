США оголосили про новий пакет допомоги для України: яка сума та що до нього увійде

Це сьомий пакет безпекової допомоги, санкціонований президентом Джо Байденом на користь України від моменту підписання доповнення до закону про нацбезпеку у квітні 2024 року.

У Білому домі 3 липня оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, ракети для української ППО, HIMARS та артилерійські снаряди.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Що увійде до пакета

За словами Жан-П'єр, до нового пакета увійдуть:

ракети для українських систем ППО;

боєприпаси для артилерії;

ракетні комплекси;

артилерійські снаряди;

інші критичні засоби.

Крім того, додадуть фінансування, яке Міноборони США використає для закупівлі перехоплювачів для Patriot та NASAMS. Воно складатиме приблизно 2,2 мільярда доларів. Головна мета – допомогти захистити українських військових та наші міста від повітряних нападів із боку Росії.

Нагадаємо, у США заявили про можливість використання американської зброї в Криму. Традиційно, у Росії пригрозили відповіддю.

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