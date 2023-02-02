Чого очікувати на ринку нерухомості в Києві: експерт відповів

Ситуація на ринку нерухомості в Києві безпосередньо залежить від ситуації на фронті. Якщо будуть успішні дії українських військових, то відповідно це надасть більшої динаміки ринку – як в оренді квартир так і купівлі-продажу, а відповідно негативний результат здатен зупинити ринок.

Про це розповів сайту ТСН.ua рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання "Простор" Сергій Курганов.

Водночас фахівцець зауважив, що ринок нерухомості зараз стрімко реагує і адаптовується до ситуації в країні.

"Звичайно, що ми віримо в позитивний варіант розвитку подій. Ринок нерухомості навчився блискавично реагувати на обставини. Він максимально швидко підлаштовується під будь-які зовнішні чинники, цьому нас навчив коронавірус. Наприклад, 10 років тому, ринок доволі повільно реагував на зовнішні фактори. Тепер все інакше. Можу сказати, що на початку пандемії ми адаптувалися під нові умови за 3-5 днів - почали готувати угоди про продаж квартир. А першу продали за 10 днів після початку локдауну", – згадав Сергій Курганов.

Нагадаємо, фахівець з нерухомості розповів, які квартири зараз користуються попитом у Києві.

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