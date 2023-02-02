Чего ждать на рынке недвижимости в Киеве: эксперт ответил

Ситуация на рынке недвижимости в Киеве напрямую зависит от ситуации на фронте. Если будут успешные действия украинских военных, то, соответственно, это даст большую динамику рынку – как в аренде квартир так и купли-продажи, а соответственно негативный результат способен остановить рынок.

Об этом рассказал сайту ТСН.ua риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения "Простор" Сергей Курганов.

В то же время специалист отметил, что рынок недвижимости сейчас стремительно реагирует и адаптируется к ситуации в стране.

"Конечно, что мы верим в положительный вариант развития событий. Рынок недвижимости научился молниеносно реагировать на обстоятельства. Он максимально быстро подстраивается под любые внешние факторы, этому нас научил коронавирус. Например, 10 лет назад рынок довольно медленно реагировал на внешние факторы. Теперь все иначе. Могу сказать, что в начале пандемии мы адаптировались под новые условия за 3-5 дней – начали готовить соглашения о продаже квартир. А первую продали за 10 дней после начала локдауна", – вспомнил Сергей Курганов.

Напомним, специалист по недвижимости рассказал, какие квартиры сейчас пользуются спросом в Киеве.

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