Чи мобілізують українців за кордоном: дипломат назвав умови

Військові у Польщі / © Associated Press

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Днями в інформпросторі Польщі з’явилася низка новин про те, що наступного року орієнтовно 235 тисяч військовозобов’язаних можуть отримати повістки на проходження українського аналогу ВЛК.

Майже одразу в українських соцмережах користувачі поцікавилися, чи будуть у Польщі зобов’язувати проходити таку комісію українців, які там перебувають або які, наприклад, набули польського громадянства.

Ситуацію в коментарі для ТСН.ua роз’яснив посол України в Республіці Польща Василь Боднар.

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«Військова кваліфікація — це щорічна обов’язкова перевірка стану здоров’я та готовності громадян Польщі до військової служби. Її мета — оновити військовий облік та класифікувати фізичну і психологічну придатність осіб до служби. Процедуру ініціює Міністерство національної оборони, а проводить її воєводство (воєводи і старости) та місцева влада (повітові комісії лікарів)», — повідомив нам дипломат.

За його даними, на рівні гмін (громад) це завдання належить до мерів ті вуйтів, які організовують явку осіб, що підлягають постановці на військовий облік.

«Проєкт наказу щодо проведення військової кваліфікації 2026 року опублікований у липні 2025-го і визначає ключові параметри на 2026 рік. У загальному графік і процедура кваліфікації 2026-го залишаються схожими на попередні роки: оголошення відбувається в середині січня, а перевірки — від лютого до кінця квітня», — роз’яснив нам посол.

Він додав: «Проте 2026 рік передбачає кілька важливих нововведень. Передусім планується залучити близько 235 тисяч осіб, що на 5 тисяч більше, ніж 2025 року (230 тисяч). Це зумовлено розширенням груп громадян, які підлягають перевірці, зокрема додалися нові категорії жінок і спеціалістів. Інші аспекти процедури суттєво не змінилися».

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За його інформацією, тривалість кваліфікації (близько 3 місяців) збігається з попередніми роками.

«Оцінка придатності проводиться тими ж повітовими лікарськими комісіями, які щоденно обстежують обмежену кількість осіб (до 35 осіб на комісію в день). Відповідальними за явку залишаються місцеві керівники (війти, бурмістри, президенти міст). Усі ці зміни пояснюють зростання кадрових потреб армії у кризовий період», — повідомив нам Василь Боднар.

У кому зацікавлене польське військо

МНО РП підкреслює, що розширення кваліфікації (насамперед включення жінок та ІТ/медичних фахівців) покликане підвищити готовність країни до надзвичайних ситуацій і забезпечити армію необхідними кадрами в разі конфлікту.

«2026 року обов’язковою кваліфікацією охоплюються такі групи громадян: чоловіки 19 років, народжені 2007-го (базовий „призовний“ рік); Чоловіки 20–24 років, народжені 2002–2006 рр., які раніше не проходили кваліфікацію (не мають остаточно визначеної категорії придатності); особи з тимчасовою непридатністю: ті, кого 2024–2025 років визнали тимчасово непридатними (категорії B6–B24), якщо термін такої непридатності минає до завершення кваліфікації-2026. У такому разі їх повторно скерують на обстеження; добровольці 18+: особи, які досягли 18 років і добровільно записалися на перевірку (законодавство дозволяє це незалежно від статі); особи до 60 років: ті, кому до кінця календарного року виповнюється 60 рокі, і які досі не мають вирішеного статусу військової служби (тобто не служили і не були оформлені в резерв). Їх мають залучити за умови, що вони ще не мають присвоєної категорії», — пояснює дипломат.

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Крім того, як мобілізаційний ресурс у Польщі можуть розглядати жінок з відповідними кваліфікаціями, наприклад, громадянок, народжених 1999–2007 рр., які мають професійні кваліфікації та придатні до служби у збройних силах. Також студентки профільних спеціальностей: жінки, які 2025/2026 навчального року закінчують навчання за спеціальностями чи професіями, важливими для оборони.

«Процедура військової кваліфікації є важливим елементом системи мобілізаційної готовності. Головне її завдання — актуалізувати дані про осіб, які можуть бути залучені до захисту держави. Після кваліфікації кожен учасник фіксується у військовому обліку, отримує початкове військове звання (солдата строкової служби) та вноситься до пасивного резерву. В майбутньому ці люди можуть бути мобілізовані на військові навчання або в надзвичайних ситуаціях призвані за званням і фахом», — каже Василь Боднар.

Чи направлять на комісію українців, які перебувають у Польщі

«Громадян України це не стосується взагалі. Українці, які отримали (набули) громадянство Польщі, підпадають на загальних підставах, якщо входять до списку тих, кого це стосується», — відповів нам посол.

Нагадаємо, Польща викличе 235 тисяч громадян на ВЛК.

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