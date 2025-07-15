Мобилизуют ли украинцев за границей: дипломат назвал условия

Военные в Польше / © Associated Press

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На днях в информпространстве Польши появился ряд новостей о том, что в следующем году ориентировочно 235 тыс. военнообязанных могут получить повестки на прохождение украинского аналога ВВК

Почти сразу в украинских соцсетях пользователи задались вопросом, будут ли в Польше обязывать проходить такую комиссию украинцев, которые там находятся или которые, например, получили польское гражданство.

Ситуацию в комментарии для ТСН.ua разъяснил посол Украины в Республике Польша Василий Боднар.

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«Военная квалификация — это ежегодная обязательная проверка состояния здоровья и готовности граждан Польши к военной службе. Ее цель — обновить воинский учет и классифицировать физическую и психологическую пригодность лиц к службе. Процедуру инициирует министерство национальной обороны, а проводит ее воеводство (воеводы и старосты) и местные власти (поветовые комиссии врачей)», — сообщил нам дипломат.

По его данным, на уровне гмин (общин) эта задача относится к мэрам и вуйтам, которые организуют явку лиц, подлежащих постановке на воинский учет.

«Проект приказа о проведении военной квалификации в 2026 году, опубликованный в июле 2025 года и определяющий ключевые параметры на 2026 год. В общем график и процедура квалификации 2026 года остаются похожими на предыдущие годы: объявление происходит в середине января, а проверки — с февраля по конец апреля», — разъяснил нам посол.

И добавил: «Однако 2026 год предусматривает несколько важных нововведений. Прежде всего, планируется привлечь около 235 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем в 2025 году (230 тысяч). Это обусловлено расширением групп граждан, подлежащих проверке, — в частности добавились новые категории женщин и специалистов. Другие аспекты процедуры существенно не изменились».

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По его информации, продолжительность квалификации (около 3 месяцев) совпадает с предыдущими годами.

«Оценка пригодности проводится теми же уездными врачебными комиссиями, которые ежедневно обследуют ограниченное количество лиц (до 35 человек на комиссию в день). Ответственные за явку остаются местные руководители (войты, бурмистры, президенты городов). Все эти изменения объясняют растущие кадровые потребности армии в кризисный период», — сообщил нам Василий Боднар.

В ком заинтересовано польское войско

МНО РП подчеркивает, что расширение квалификации (прежде всего включение женщин и ИТ/медицинских специалистов) призвано повысить готовность страны к чрезвычайным ситуациям и обеспечить армию необходимыми кадрами в случае конфликта.

«В 2026 году обязательной квалификацией охватываются следующие группы граждан: мужчины 19 лет: рожденные в 2007 году (базовый „призывной“ год). Мужчины 20-24 лет: рожденные 2002-2006 гг., которые ранее не проходили квалификацию (не имеют окончательно определенной категории годности). Лица с временной непригодностью: те, кого в 2024-2025 годах признали временно непригодными (категории B6-B24), если срок такой непригодности истекает до завершения квалификации-2026. В таком случае их повторно направят на обследование. Добровольцы 18+: лица, достигшие 18 лет и добровольно записавшиеся на проверку (законодательство позволяет это независимо от пола). Лица до 60 лет: те, у кого до конца календарного года исполняется 60 лет, и которые до сих пор не имеют решенного статуса военной службы (то есть не служили и не были оформлены в резерв). Их должны привлечь при условии, что они еще не имеют присвоенной категории», — объясняет дипломат.

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Кроме того, в качестве мобилизационного ресурса в Польше могут рассматривать женщин с соответствующими квалификациями. Например, гражданок, рожденных в 1999-2007 гг., которые имеют профессиональные квалификации и которые пригодны к службе в вооруженных силах. Также студентки профильных специальностей: женщины, которые в 2025/2026 учебном году заканчивают обучение по специальностям или профессиям, важным для обороны.

«Процедура военной квалификации является важным элементом системы мобилизационной готовности. Главная ее задача — актуализировать данные о лицах, которые могут быть привлечены к защите государства. После квалификации каждый участник фиксируется в воинском учете, получает начальное воинское звание (солдата срочной службы) и вносится в пассивный резерв. В будущем эти люди могут быть мобилизованы на военные учения или в чрезвычайных ситуациях — призваны по званию и специальности», — говорит Василий Боднар.

Направят ли на комиссию украинцев, находящихся в Польше, на комиссию

«Граждан Украины это не касается вообще. Украинцы, которые получили (приобрели) гражданство Польши, подпадают на общих основаниях, если входят в список тех, кого это касается», — ответил нам посол.

Напомним, Польша вызовет 235 тысяч граждан на ВВК

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