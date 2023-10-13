Далекобійні українські дрони: чому їх важко засікти ворожим засобам РЕБ

На українському підприємстві можуть виготовляти за місяць понад сотню безпілотників, які літають на 700 кілометрів.

Новий український далекобійний безпілотник має надміцний корпус та декілька систем захисту від ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це розповів представник української компанії-виробника дронів в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій.

"У нас технологічно досконале виробництво фюзеляжів, яке взагалі, знаєте, як люблять у Росії казати, "аналогов нєт". Ми вигадали його [корпус] самі, [він] дуже міцний і це теж допомагає, щоб його не так швидко засікали. І там є декілька систем захисту, які дозволяють обходити РЕБ", - зауважив він.

За його словами, зараз компанія може виробляти понад 100 дронів на місяць, тоді як замовлень вже є більш ніж на 1000 безпілотників.

Як зазначив представник виробника, власне українським у цьому БпЛА є тільки корпус, а його комплектувальні майже на 100% імпортні.

"Європейські та американські аналоги нашої "пташки", які за характеристиками дуже схожі, коштують десь в 4-5 разів дорожче, як мінімум", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Україна успішно випробувала безпілотник, який може летіти на відстань тисячу кілометрів. Про його розробку повідомляли у жовтні 2022 року.

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