Хоробрі Серця: стала відома тема новорічної ялинки у Києві (фото)

Ще до офіційного засвічення, кияни 500 разів переказали кошти на ЗСУ.

Сьогодні, у день Святого Миколая, 6 грудня, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці України.

Організатори новорічного свята нарешті озвучили тематику цього року, яку тримали у таємниці – вона присвячена Хоробрим Серцям українців. Саме тому іграшки на ялинці у формі жовтих та блакитних сердець.

На Софійській площі в Києві "запалили" новорічну ялинку / Фото: facebook/Віталій Кличко

У формі серця зроблена і фотозона біля головної ялинки, а на ялинках розставлених біля неї – іграшки у вигляді маленьких сердечок. Кожен бажаючих може зняти з цих ялинок іграшку на пам'ять, але перед цим має перерахувати кошти на ЗСУ. Біля маленьких ялинок розміщені для цього усі реквізити.

Цікаво, що ще до офіційного відкриття ялинки, кияни та гості міста зняли з гілок хвої у фотозоні понад 500 іграшок-сердечок. Відповідно, стільки переказів вже надійшло на рахунки волонтерів для ЗСУ.

Організатори кажуть, що вже додали до ялинок 500 нових іграшок, а люди все підходять до ялинки і майже усі хочуть собі такий сувенір.

"Тематика новорічної ялинки 2023-2024 років – Хоробрі Серця. Ялинка та новорічна фотозона створені зусиллями товариства "Добропарк". За першу годину кияни переказали на потреби для ЗСУ понад 500 разів і це ще до офіційного відкриття ялинки", – розповів сайту ТСН.ua Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі.

Ажіотаж на Софійській площі великий, багато людей хоче допомогти нашим воїнам і переказують гроші навіть без іграшок. Приходять цілими класами та сім’ями.

Організатори новорічного свята поки призупинили роздачу сувенірних іграшок, бо на заміну у них є лише 2 тисячі іграшок-сердець. Якщо сувенірних іграшок не вистачить, то будуть шукати інші аби не зупиняти прагнення людей перераховувати кошти на ЗСУ.

Фото головної ялинки країни у Києві / Фото: facebook/Віталій Кличко

Нагадаємо, що новорічна ялинка прикрашатиме Софійську площу до 10 січня.

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